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| | Юные школьницы предлагали потрогать их за грудь в Японии

Юные школьницы предлагали потрогать их за грудь в Японии

Сегодня, 20:58
В Японии несовершеннолетние школьницы предлагали знакомым потрогать себя за грудь. Они стремились заработать на этом денег.
 

Юные школьницы предлагали потрогать их за грудь в Японии

 

Инцидент произошел 20 января возле железнодорожной станции Сибуя в Токио. Три 16-летние школьницы встали с табличками, где было указано: «Бесплатные сиськи» и предлагали людям потрогать их. Знакомые парни делали снимки и снимали флешмоб на камеру.
 
Спустя время акцию увидели полицейские. К тому времени за грудь школьниц потрогали 20 человек, а расследование инцидента закончилось в марте. Их обвиняют в нарушении общественного порядка.
 
Девочки говорят, что хотели опубликовать кадры в Сети и заработать на рекламе. На такой поступок учениц вдохновила блогер Пепси Лу, снявшая такое же видео в минувшем году.

Никита Готский
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