Юные школьницы предлагали потрогать их за грудь в Японии

Инцидент произошел 20 января возле железнодорожной станции Сибуя в Токио. Три 16-летние школьницы встали с табличками, где было указано: «Бесплатные сиськи» и предлагали людям потрогать их. Знакомые парни делали снимки и снимали флешмоб на камеру.
Юные школьницы предлагали потрогать их за грудь в ЯпонииСегодня, 20:58
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