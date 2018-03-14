Юные школьницы предлагали потрогать их за грудь в Японии

В Японии несовершеннолетние школьницы предлагали знакомым потрогать себя за грудь. Они стремились заработать на этом денег.

Инцидент произошел 20 января возле железнодорожной станции Сибуя в Токио. Три 16-летние школьницы встали с табличками, где было указано: «Бесплатные сиськи» и предлагали людям потрогать их. Знакомые парни делали снимки и снимали флешмоб на камеру. Инцидент произошел 20 января возле железнодорожной станции Сибуя в Токио. Три 16-летние школьницы встали с табличками, где было указано: «Бесплатные сиськи» и предлагали людям потрогать их. Знакомые парни делали снимки и снимали флешмоб на камеру.

Спустя время акцию увидели полицейские. К тому времени за грудь школьниц потрогали 20 человек, а расследование инцидента закончилось в марте. Их обвиняют в нарушении общественного порядка.

Девочки говорят, что хотели опубликовать кадры в Сети и заработать на рекламе. На такой поступок учениц вдохновила блогер Пепси Лу, снявшая такое же видео в минувшем году.

Никита Готский