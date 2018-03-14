В Китае босс случайно снял на видео секс с подчиненной и стал порнозвездой

В Китае глава компании, занимающейся энергоснабжением, в конференц-зале занялся сексом с одной из подчиненных. Однако включенная камера зафиксировала весь процесс, и видео скоро начало распространяться по порносайтам.

Руководитель китайской энергокомпании в Гуанчжоу предался интимным утехам с сотрудницей, предварительно забыв выключить камеру, так как за несколько минут до этого в этом же конференц-зале проходило собрание сотрудников фирмы. Ролик с откровенным содержанием быстро начал распространяться по многим сайтам эротической направленности.Директор таким образом решил снять стресс в то время, пока участники совещания вышли на перерыв. Предполагаемый герой видео настаивает, что это не он запечатлён на эротическом видео. Руководитель думает, что его умышленно подставили конкуренты, чтобы отстоять свою честь, он собирается подать иск в суд с обвинением в клевете.Как только видеоролик начали находить на порносайтах в Китае, его начали отовсюду удалять.