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| | Необычный отель-НЛО построят у фьордов Северной Норвегии

Необычный отель-НЛО построят у фьордов Северной Норвегии

Сегодня, 14:23
В Северной Норвегии откроется отель в форме НЛО. Строительством комплекса занимается компания Sn?hetta Designs.

Необычный отель-НЛО построят у фьордов Северной Норвегии

 

Необычная недвижимость будет находиться возле Полярного круга, на краю фьорда Холандс, у ледника Свартисен. Гостиница будет принимать постояльцев на строительном механизме Powerhouse. Круглая форма корпуса сможет обеспечить посетителям панорамный вид на фьорд и даст возможность максимально применить энергию Солнца через специальные панели, которые находятся на поверхности отеля.

Необычный отель-НЛО построят у фьордов Северной Норвегии

 

НЛО-гостиница будет сдана в эксплуатацию в 2021 году, она станет первой в Полярном круге, где объем энергии станет потребляться на 85% менее, чем нужно любой другой гостинице. Архитектура помещения повторит традиционные норвежские временные места обитания местных рыболовов.
Никита Готский
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