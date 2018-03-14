Необычный отель-НЛО построят у фьордов Северной Норвегии

В Северной Норвегии откроется отель в форме НЛО. Строительством комплекса занимается компания Sn?hetta Designs.

Необычная недвижимость будет находиться возле Полярного круга, на краю фьорда Холандс, у ледника Свартисен. Гостиница будет принимать постояльцев на строительном механизме Powerhouse. Круглая форма корпуса сможет обеспечить посетителям панорамный вид на фьорд и даст возможность максимально применить энергию Солнца через специальные панели, которые находятся на поверхности отеля.

Никита Готский

НЛО-гостиница будет сдана в эксплуатацию в 2021 году, она станет первой в Полярном круге, где объем энергии станет потребляться на 85% менее, чем нужно любой другой гостинице. Архитектура помещения повторит традиционные норвежские временные места обитания местных рыболовов.