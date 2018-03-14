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Девушка сделала татуировку из шерсти котенка

Сегодня, 13:50
Жительница Германии Макани Террори решила сделать татуировку своего любимца. Она набила рисунок из шерсти своего котенка.

Девушка сделала татуировку из шерсти котенка

 

Компания SKIN-46 из Швейцарии разработала новую технологию набивания татуировок. Суть этого способа заключается в том, что во время нанесения рисунка специалист использует не только краски, но и биоматериал человека или животного. Для того, чтобы Террори сделала тату, химики удалили из шерсти любимчика углерод и сделали из него специфические чернила. Отметим, что рисунок обошелся немке в 500 евро. Основатель швейцарской компании поведал, что многим не нравится такая разработка, но есть и такие, которые пришли в восторг от такой технологии. Создатели надеются, что такой способ татуирования позволит вдохнуть новую жизнь в мастерство.

 

Напоминаем, что в начале этого месяца на сервисе Facebook появилось видео, на котором специалисты из пирсинг-салона прокалывают пальцы рук одного из клиентов.
Анна Котова
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