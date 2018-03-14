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| | В Бостоне увидели НЛО над деревьями

В Бостоне увидели НЛО над деревьями

Сегодня, 12:51
Земляне часто сообщают о возникновении НЛО над планетой. Недавно в Бостоне снова заметили странный летающий объект.

В Бостоне увидели НЛО над деревьями

 

Ряд автолюбителей США, направляясь по заснеженной дороге, увидели между деревьями нечто непонятное. Через определенное время перед очевидцами предстал НЛО больших размеров, который не спеша передвигался из стороны в сторону, будто бы изучая окружающую среду.


Свидетели произошедшего записали полет НЛО на видео. Данный ролик вызвал массу комментариев со стороны пользователей. Скептики считают, что это подделка.

Ранее Пентагон показал ролик с НЛО, сделанный три года назад. Объект пролетал над берегом Тихого океана. На видео заметна белая точка, появляющаяся на несколько секунд. Кадры были засекречены в течение двух лет, теперь американские военные решили продемонстрировать их всему миру.
Никита Готский
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