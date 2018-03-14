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| | В Японии обнаружили крупнейший в истории страны клад

В Японии обнаружили крупнейший в истории страны клад

Сегодня, 12:22
В японском городе Кумагая на всеобщее обозрение в хранилище культурных ценностей был выставлен найденный клад, который стал наиболее ценным за всю историю подобных находок в стране.

В Японии обнаружили крупнейший в истории страны клад

 

Археологам на территории префектуры Сайтама удалось обнаружить денежное захоронение, вошедшее в историю Японии, как наиболее ценный найденный клад. Официальные представители музея, в котором была выставлена на показ столь редкая находка, сообщили о том, что количество обнаруженных монет стало рекордным, составив 260 тысяч. Все монеты находились в 70-сантиметровом кувшине, сделанном из глины. Специалисты утверждают, что данное захоронение, скорее всего, было сделано в целях сбережения имущества в довольно неспокойные времена в прошлом.

В Японии обнаружили крупнейший в истории страны клад

 

Также эксперты предположили, что во время захоронения все монеты могли быть связаны верёвкой, или лентой, которую пропускали через характерные отверстия в каждой монете. По мнению археологов, данный клад был зарыт после XV века.
Александр Вест
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