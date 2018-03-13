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| | Домашний кот из Таиланда выстоял в 20-минутном поединке с трехметровой коброй

Домашний кот из Таиланда выстоял в 20-минутном поединке с трехметровой коброй

Сегодня, 22:12
Больше 20 минут обычный домашний кот боролся с трехметровой королевской коброй. Его хозяин, житель южной тайской провинции Транг, узнал о том, что его питомец сражается, по характерному «боевому кличу».

Домашний кот из Таиланда выстоял в 20-минутном поединке с трехметровой коброй

 

Хозяин поспешил на помощь коту и вызвал лесных рейнджеров. У мужчины в этом районе имеется каучуковая плантация, за которой он присматривает. В этот день он приехал осмотреть свои владения, а после работы пошел в душевую кабинку на окраине участка. Он уже собирался ехать домой на пикапе, как услышал странные звуки и «боевой клич» своего животного.

Фермер выскочил из душа и прихватил фонарь. Он увидел, как его кот отражает атаки королевской кобры, которая стремилась забраться в пикап. Владелец храброго животного вызвал лесных рейнджеров, но им понадобилось 20 минут, чтобы добраться до места. Все это время животное продолжало сражаться с пресмыкающимся. Он был настолько ловок, что змея так и не смогла его ужалить. Рейнджеры прибыли на место схватки и забрали кобру, чтобы доставит ее в заповедник. А кот и его хозяин отправились восвояси.
Дарья Светозарова
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