Полицейских отстранили от работы за «пляжное» селфи с голыми женщинами

В связи со всплеском насилия в штате Кинтана-Роо, Мексика, была усилена охрана пляжей. Некоторые правоохранители слишком увлеклись голыми туристками и сделали с ними несколько фото, за что и были отстранены от службы.

В соцсетях появились необычные фотографии мексиканских полицейских. В последнее время в Кинтана-Роо усилились охранные меры, и многих полицейских отправили патрулировать прибережную зону, там трое правоохранителей и «попались». На снимках они запечатлены в компании полуголых дам, все «прелести» которых прикрывают только низ купальника и руки их самих. Такая халатность со стороны правоохранителей вызвала возмущение многих пользователей Сети. По приказу местной полиции публикации с правоохранителями были удалены, а их самих отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Виктория Озерова

Следует отметить, что Мексика остается одной из самых опасных стран мира, всплески насилия случаются там регулярно.