На польской границе остановили микроавтобус с украинскими проститутками

Пресс-служба пограничной службы Украины проинформировала, что на рубеже Украины и Польши пограничники остановили мужчину иностранного происхождения, который в микроавтобусе перевозил украинских девушек в германию для работы в борделях. Происшествие зафиксировано на пропускном пункте «Краковец».

Анна Котова

Сообщается, что мужчину задержали в рамках уголовного расследования по статье торговля людьми. Служители закона проинформировали, что жительниц Харькова возрастом от 22 до 27 лет иностранец планировал перевести через границу, чтобы продавать в сексуальное рабство в странах ЕС. Иностранцу грозит тюремное заключение сроком от 3 до 8 лет.Напоминаем, что 1 марта украинские проститутки подарили Гройсману «стальные яйца». Подарок был сделан в рамках акции легализации секс-работниц. Ранее, в феврале, в воздушной гавани правоохранители задержали гражданина другой страны, который переправлял и завлекал харковчанок на работу проститутками в Испанию.