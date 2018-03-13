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| | На польской границе остановили микроавтобус с украинскими проститутками

На польской границе остановили микроавтобус с украинскими проститутками

Сегодня, 20:53
Пресс-служба пограничной службы Украины проинформировала, что на рубеже Украины и Польши пограничники остановили мужчину иностранного происхождения, который в микроавтобусе перевозил украинских девушек в германию для работы в борделях. Происшествие зафиксировано на пропускном пункте «Краковец».

На польской границе остановили микроавтобус с украинскими проститутками

 

Сообщается, что мужчину задержали в рамках уголовного расследования по статье торговля людьми. Служители закона проинформировали, что жительниц Харькова возрастом от 22 до 27 лет иностранец планировал перевести через границу, чтобы продавать в сексуальное рабство в странах ЕС. Иностранцу грозит тюремное заключение сроком от 3 до 8 лет.

Напоминаем, что 1 марта украинские проститутки подарили Гройсману «стальные яйца». Подарок был сделан в рамках акции легализации секс-работниц. Ранее, в феврале, в воздушной гавани правоохранители задержали гражданина другой страны, который переправлял и завлекал харковчанок на работу проститутками в Испанию.
Анна Котова
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