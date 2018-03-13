Крупнейший в мире алмаз продали в Бельгии за 40 млн долларов

Алмаз, известный под названием Lesotho Promise («Обещание Лесото») был продан на аукционе в Бельгии за 40 млн долларов. Lesotho Promise нашли в 2006 году на руднике Летсенг в северной части Королевства Лесото.

Найденный в северной части Королевства Лесото в 2006 года алмаз успел стать легендой. На сегодняшний день это самый крупный когда-либо добытый алмаз в мире, и на состоявшихся торгах в Бельгии осуществили его продажу за 40 млн долларов.Изначальная масса найденного бесцветного алмаза составила 603 карата, что эквивалентно 121 граммам. После покупки алмаз разделили на 26 частей разного размера и огранили их. Все части Lesotho Promise стали составляющими элементами ожерелья из белого золота, которое было продано более чем за 60 млн долларов.Недавно был обнаружен алмаз, внутри которого находилась инопланетная форма льда. Подобное явление впервые образовалось в естественных условиях, сообщают ученые из США.По заявлению российских специалистов, перспектива добычи алмазов есть и у Северо-Западных российских регионов, в частности у Карелии и Республики Коми. При чем, драгоценные камни собираются добывать непосредственно в арктической зоне.