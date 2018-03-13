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| | Эйфелеву башню снова хотят перекрасить в красный цвет

Эйфелеву башню снова хотят перекрасить в красный цвет

Сегодня, 20:37
Власти Франции рассматривают предложение снова перекрасить достопримечательность Парижа - Эйфелеву башню - в ее первоначальный цвет.

Эйфелеву башню снова хотят перекрасить в красный цвет

 

Эйфелева башня была возведена в 1889 году и изначально планировалась как временная постройка, служившая главной аркой для парижской Всемирной выставки. Назвали ее в честь конструктора Гюстава Эйфеля, с тех пор коснтрукция стала главной достопримечательностью Франции. Её высота достигает 324 метров над уровнем моря.
 
Эйфелева башня много раз перекрашивалась в разные цвета – от желтого до красно-коричневого. В последнее время башня красилась в коричневый цвет ближе по оттенку к бронзе, теперь же властям выдвинули предложение перекрасить ее в первичный цвет – красный.

Пелагея Лебединская
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