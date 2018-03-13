Эйфелеву башню снова хотят перекрасить в красный цвет

Эйфелеву башню снова хотят перекрасить в красный цветСегодня, 20:37
Мэр Парижа, Анн Идальго, посредством соцсети Twitter рассказала, что сегодня ночью Эйфелева башня засияет всеми цветами радуги, которые символизируют цвета
В Париже для туристов закрыта главная достопримечательность Франции Эйфелеву башню. Посетители не имеют возможности подняться на строение из-за забастовки
Главный архитектурный символ французской столицы стал недоступен для жителей и гостей Франции. О таких новостях сообщили местные средства массовой информации.