Эйфелеву башню снова хотят перекрасить в красный цвет

Власти Франции рассматривают предложение снова перекрасить достопримечательность Парижа - Эйфелеву башню - в ее первоначальный цвет.

Эйфелева башня была возведена в 1889 году и изначально планировалась как временная постройка, служившая главной аркой для парижской Всемирной выставки. Назвали ее в честь конструктора Гюстава Эйфеля, с тех пор коснтрукция стала главной достопримечательностью Франции. Её высота достигает 324 метров над уровнем моря.

Эйфелева башня много раз перекрашивалась в разные цвета – от желтого до красно-коричневого. В последнее время башня красилась в коричневый цвет ближе по оттенку к бронзе, теперь же властям выдвинули предложение перекрасить ее в первичный цвет – красный.

Пелагея Лебединская