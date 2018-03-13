В Словении создали первый в мире памятник Блокчейну

Известно, что памятник напоминает знак биткойна, но авторы сооружения ничего не говорят о криптовалюте.
Металлическую конструкцию разработали Александр Франчешки и Селман Чорович. Проспонсировали памятник две компании – биржа криптовалютной системы Bitstamp и специалист по мобильным играм и предложениям 3fs.
Авторы утверждают, что в скором времени блокчейн может использоваться в отделах здравоохранения, в различных управлениях, в отделах продуктов питания, в культуре и прочих областях, что существуют в человечестве. Технологию блокчейн можно рассматривать как важнейшую инновацию XXI века.
«Создав этот памятник, Словения отправила в мир сообщение, акцентируя внимание на своей готовности войти в цифровую эпоху, на открытости к новым технологиям и гостеприимстве в отношении прогрессивного мышления», - сообщили создатели памятника.
В честь металлической конструкции создали на просторах Интернета веб-страничку.
Отметим, что Cловения считается налоговым убежищем для организаций, которые связаны с криптовалютами или блокчейном. Инвесторы кличут государство «Силиконовой долиной европейских стран».