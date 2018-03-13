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| | Мужчина едва не кастрировал себя, пытаясь снять кольцо

Мужчина едва не кастрировал себя, пытаясь снять кольцо

Сегодня, 15:47
В Малайзии произошел курьезный инцидент, который мог иметь невеселые последствия для жителя города Кучинга. 45-летний мужчина решил разнообразить интимную жизнь с помощью эрекционного кольца, но оно оказалось некачественным и пенис застрял в изделии.

Мужчина едва не кастрировал себя, пытаясь снять кольцо

 

Поначалу мужчина попробовал сам вызволить свое достоинство, но окольцевавший половой орган предмет не поддавался и не размыкался. Тогда отчаявшийся малазиец попробовал поддеть секс-изобретение ножницами, но они тоже застряли. В итоге пришлось вызывать медиков, которые, как позже выяснилось, не впервые сталкиваются с таким.

Доктора проделали действительно ювелирную работу, освобождая любителя секса «с изюминкой» из ловушки. Они подпилили кольцо специальным инструментом. Процедура заняла более получаса, поскольку врачи работали очень осторожно, опасаясь повредить гениталии. Мужчине повезло, и его пенис остался невредим, если не считать раздражения на нем.
Дарья Светозарова
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