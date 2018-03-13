Американец благодаря совету матери сорвал джекпот в 100 тыс. долларов

Житель Вашингтона решил навестить свою маму, которая живет в штате Вирджиния. Во время визита женщина посоветовала сыну испытать удачу и сыграть в лотерею, а в качестве счастливых номеров использовать даты рождения родных.

Парень воспользовался советом матери и выиграл. Американец сорвал джекпот в 100 тыс. долларов. Это почти шесть миллионов рублей. Первым действием парня после радостного факта был звонок маме. По словам женщины, она даст совет своему сыну, как лучше потратить выигрыш.По некоторым данным лотереи, выиграть 100 тыс. долларов не легко: этот шанс составляет 1 к 278 256.Это не первый выигрыш в Америке за этот год. Известно, что в феврале мужчина выиграл пять миллионов долларов благодаря кофе. Когда любитель горячего напитка не нашел его в одном магазине, он пошел в другой, в котором и приобрел счастливый билет.