Дональд Трамп запретил слияние компаний Broadcom и Qualcomm

Указ соответствующего типа уже размещен на официальном сайте Белого дома и подписан Дональдом Трампом.

«Предполагаемая покупка Qualcomm приобретателем из Сингапура полностью запрещена», - говорится в тексте документа. », - говорится в тексте документа.

"Qualcomm и покупатель должны навсегда отказаться от предполагаемого поглощения. Сразу по завершению действий, направленных на прекращение операций по поглощению, американская компания обязуется в срочном порядке уведомить Комитет по иностранным инвестициям Соединенных Штатов", - отмечает президент.

Помимо этого, Трамп отклонил все 15 кандидатур, которые были предложены Qualcomm в качестве директоров. Компания из Сингапура была готова заплатить Qualcomm 117 миллиардов долларов. Планировалось, что сделка завершится уже к началу апреля текущего года. Руководство компании до этого два раза отклоняло предложение Broadcom по покупке.

Николай Офицеров

Американский президент Дональд Трамп указом запретил проведение сделки между американской корпорацией Qualcomm (регулярные поставщики чипов для корпорации Apple) с сингапурской компанией Broadcom, которая также производит интегральные микросхемы для устройства связи.Президент Трамп утверждает, что на данный момент существует несколько факторов, которые лишь доказывают, что Broadcom после завершения этой сделки пойдет на действия, которое «несут прямую угрозу национальной безопасности США».