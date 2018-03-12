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| | Родственники художницы Фриды Кало возмущены куклой Barbie в ее честь

Родственники художницы Фриды Кало возмущены куклой Barbie в ее честь

Вчера, 21:36
Производитель кукол Barbie Mattel решил выпустить новую коллекцию кукол, где представил уникальные модели фигурок выдающихся женщин мира. Однако, родственники художницы Фриды Кало возмутились тем, что ее образ эксплуатируется компанией таким образом.

Родственники художницы Фриды Кало возмущены куклой Barbie в ее честь

 

Компания производитель Mattel реализовала амбициозный проект по выпуску новой серии из 14 кукол Barbie, каждый экземпляр из которой будет уникален и связан с образом женщины, так или иначе повлиявшей на общество, культуру, политическую жизнь, науку. По замыслу создателей, это вдохновит девочек стремиться к чему-то большему в будущем.

Однако, не так давно родственница художницы Фриды Кало обратилась с компании с претензией касательного того, что образ члена ее семьи используют в целях обогащения таким образом. Мара Ромео выступает с требованием денежной компенсации, а также настаивает на изменении внешности куклы с образом Фриды Кало – по ее словам, она больше напоминает обычную барби, чем знаменитую художницу.

Mattel ответил на претензию и объяснил, что про использование внешности Кало договаривался с компанией, которая обладает правами на все, что связано с художницей. Родственники говорят, что компания не может распоряжаться изображениями художницы, а только ее именем, оданако фирма оспоривает это заявление.
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