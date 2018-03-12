Родственники художницы Фриды Кало возмущены куклой Barbie в ее честь

Компания производитель Mattel реализовала амбициозный проект по выпуску новой серии из 14 кукол Barbie, каждый экземпляр из которой будет уникален и связан с образом женщины, так или иначе повлиявшей на общество, культуру, политическую жизнь, науку. По замыслу создателей, это вдохновит девочек стремиться к чему-то большему в будущем.
Однако, не так давно родственница художницы Фриды Кало обратилась с компании с претензией касательного того, что образ члена ее семьи используют в целях обогащения таким образом. Мара Ромео выступает с требованием денежной компенсации, а также настаивает на изменении внешности куклы с образом Фриды Кало – по ее словам, она больше напоминает обычную барби, чем знаменитую художницу.
Mattel ответил на претензию и объяснил, что про использование внешности Кало договаривался с компанией, которая обладает правами на все, что связано с художницей. Родственники говорят, что компания не может распоряжаться изображениями художницы, а только ее именем, оданако фирма оспоривает это заявление.