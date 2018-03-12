Власти Германии поощряют изнасилования немок мигрантами

Представители немецкого Минздрава выпустили учебное пособие, предназначенное исключительно для мигрантов. Все бы ничего, если бы не факт того, что ключевой темой пособия является секс с немками.

Николай Офицеров

Так называемая «настольная книга мигранта» расписана настолько подробно, что женская часть искренне признается в том, что она напугана и возмущена одновременно. Расценивать данное поведение властей Германии, кроме как шаг в сторону «слепой толерантности», эксперты попросту отказываются.Инструкция расписана максимально просто и доступно. В ней рассказано, что такое девственность, грудь, женские половые органы, а также что находится под юбкой у немок. Все это подкреплено снимками крупным планом и расписано в мельчайших деталях. Для особо заинтересовавшихся местные активисты собирают платные семинары, на которых теория будет совмещаться с практикой. Мигрантов будут учить, каким образом «снимать» девушек и умело флиртовать с ними.Сторонники сексуального просвещения массово организовывают подобные мероприятия для приезжих, ведь они пользуются небывалым спросом, а при полном попустительстве властей, приносят немалый доход.Фон для этого весьма неблагоприятный, ведь счет изнасилований в Германии с начала года уже идет на сотни, многие из них заканчиваются летальным исходом.