ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Мнения

ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Уоринг выложил секретные снимки НЛО.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

Антивирус Касперского обнаружил «не убиваемый» вирус Фанаты словили Бузову на онанизме Поклонники Олега Табакова вспоминают 5 лучших фильмов с его участием Анфиса Чехова назвала признаки настоящего мужчины Apple может выпустить бюджетный MacBook уже этим летом Фанаты советуют Панину учить русский язык Анастасия Волочкова обнародовала «покаянное» письмо бывшего водителя Эксперты: 18 марта огромный астероид приблизится к Земле СБУ провело обыски у журналистов, поддерживающих страну-агрессора «Его время прошло»: Немецкий политик рассказал об отношении к Порошенко в ФРГ В Мордовии слепую женщину довели до слез продавцы магазина "Дом-2": Маргарита Овсянникова пообещала больше не разочаровывать фанатов
| | Власти Германии поощряют изнасилования немок мигрантами

Власти Германии поощряют изнасилования немок мигрантами

Сегодня, 16:11
Представители немецкого Минздрава выпустили учебное пособие, предназначенное исключительно для мигрантов. Все бы ничего, если бы не факт того, что ключевой темой пособия является секс с немками.

Власти Германии поощряют изнасилования немок мигрантами

 

Так называемая «настольная книга мигранта» расписана настолько подробно, что женская часть искренне признается в том, что она напугана и возмущена одновременно. Расценивать данное поведение властей Германии, кроме как шаг в сторону «слепой толерантности», эксперты попросту отказываются.

Инструкция расписана максимально просто и доступно. В ней рассказано, что такое девственность, грудь, женские половые органы, а также что находится под юбкой у немок. Все это подкреплено снимками крупным планом и расписано в мельчайших деталях. Для особо заинтересовавшихся местные активисты собирают платные семинары, на которых теория будет совмещаться с практикой. Мигрантов будут учить, каким образом «снимать» девушек и умело флиртовать с ними.

Сторонники сексуального просвещения массово организовывают подобные мероприятия для приезжих, ведь они пользуются небывалым спросом, а при полном попустительстве властей, приносят немалый доход.

Фон для этого весьма неблагоприятный, ведь счет изнасилований в Германии с начала года уже идет на сотни, многие из них заканчиваются летальным исходом.
Николай Офицеров
Новости по теме
Германию добровольно покинули 54 тысячи мигрантов
Германию добровольно покинули 54 тысячи мигрантов

Из Германии в 2016 году добровольно выехали 54 тысячи мигрантов. Об этом сообщил представитель МВД ФРГ Харальд Нойманс.

Меркель констатировала улучшение ситуации с мигрантами в Германии
Меркель констатировала улучшение ситуации с мигрантами в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об улучшении ситуации с нелегальными мигрантами в Германии. Об этом она рассказала во время своего вступления в

Гебхардт: Солдаты США в 1945 году изнасиловали 190 тысяч немок
Гебхардт: Солдаты США в 1945 году изнасиловали 190 тысяч немок

Солдаты США в 1945 году изнасиловали 190 тысяч немок. Немецкий историк Мириам Гебхардт пришла в ужас, когда, получив доступ в Берлинский исторический музей,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости