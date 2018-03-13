В США жених придушил сестру невесты во время жесткого секса

В США служители закона расследуют преступление об убийстве по неосторожности, которое совершил 34-летний Джейсон Фамер из Хьюстона. Подозреваемый перед своей свадебной церемонией задушил сестру своей невесты. Это произошло во время занятия сексом с элементами садизма.

Анна Котова

Американские правоохранители проинформировали, что Джеймс Фамер до этого состоял на учете в правоохранительных органах, как потенциальный сексуальный преступник. Подозреваемого несколько раз задерживали благодаря заявлениям жертв, но посадить в тюрьму не удавалось, так как не было весомых доказательств. Некоторое время назад Фамер должен был официально зарегистрировать свои отношения с избранницей, но перед торжеством он решил вместе с сестрой невесты заняться сексом в одном из номеров отеля.Сам подозреваемый сообщил, что любит грубый и жесткий секс, именно поэтому он начал душить девушку. Фамер не собирался убивать девушку, но не рассчитал собственных сил и жертва погибла. Спустя сутки обвиняемый решил все-таки сам сдаться в полицию, так как в любом случае его бы нашли. Сейчас специалисты в криминалистике проверяют слова Фамера по поводу непредумышленного убийства.