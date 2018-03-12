В Китае открыли стеклянный мост на высоте 1980 м над уровнем моря

В Китае соорудили самый высокий на территории государства мост из стекла. Открыт пешеходный висячий мост в парке Батайшань (провинция Сычуань). Его высота поражает: 1980 метров над морем.

Новый стеклянный мост сооружен еще в феврале. До этого времени проводились испытания сооружения. С 10 марта все желающие и бесстрашные могут пройтись по стеклянной конструкции на высоте 168 метров над землей, что приравнивается к небоскребу из 66 этажей. Длина высячего полотна почти 200 метров. Ширина панелей, из которых сделана конструкция, 2,5 метра. На возведение пешеходного стеклянного полотна потрачено 10 млн юаней (это 1,58 млн долларов).Такое сооружение в Китае открывается не впервые. В 2017 году страна удивила самым длинным стеклянным мостом – 488 метров. Построен он в провинции Хэбэй на высоте почти 220 метров над долиной. Для моста использовано 1077 панелей из стекла. Самая длинная конструкция может удержать около 2 тыс. человек.