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| | Ким Кардашьян подозревают в живодерстве

Ким Кардашьян подозревают в живодерстве

Сегодня, 11:57
Ким Кардашьян поклонники обвиняют в живодерстве. Такой вывод сделали фанаты после того, как увидели фото живой змеи в Instagram, которая была покрыта логотипами-татуировками Louis Vuitton.

Ким Кардашьян подозревают в живодерстве

 

Кроме двух миллионов лайков за 15 часов, снимок набрал множество комментариев. Многие пользователи положительно отнеслись к увиденному, другие - остались недовольны кадром и угрожали привлечь к ответственности звезду за издевательство над животными. Зоозащитники уверены, что татуировки на коже змеи настоящие. Большинство подписчиков засомневались в том, что Кардашьян смогла бы причинить вред животному. Кроме того, самые внимательные заметили, что змею держит вовсе не Ким. Доказательство этого – неухоженный маникюр на фото.

Ким Кардашьян подозревают в живодерстве

 

Любовь 37-летней Кардашьян к мировому бренду Louis Vuitton известна давно. Не так давно девушка удивила поклонников, опубликовав фото с мусорными баками этой компании.
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