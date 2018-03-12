Ким Кардашьян подозревают в живодерстве

Ким Кардашьян поклонники обвиняют в живодерстве. Такой вывод сделали фанаты после того, как увидели фото живой змеи в Instagram, которая была покрыта логотипами-татуировками Louis Vuitton.

Кроме двух миллионов лайков за 15 часов, снимок набрал множество комментариев. Многие пользователи положительно отнеслись к увиденному, другие - остались недовольны кадром и угрожали привлечь к ответственности звезду за издевательство над животными. Зоозащитники уверены, что татуировки на коже змеи настоящие. Большинство подписчиков засомневались в том, что Кардашьян смогла бы причинить вред животному. Кроме того, самые внимательные заметили, что змею держит вовсе не Ким. Доказательство этого – неухоженный маникюр на фото.

Любовь 37-летней Кардашьян к мировому бренду Louis Vuitton известна давно. Не так давно девушка удивила поклонников, опубликовав фото с мусорными баками этой компании.