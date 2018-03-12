Немецкие СМИ нашли "огромный НЛО" на фото из Петербурга

Представители немецкого телеканала N-TV смогли разглядеть «очевидное», по их мнению, сходство стадиона на Крестовском острове с гигантским НЛО. Соответствующая реакция произошла после того, как соответствующий снимок разместил пользователь «ВКонтакте» Александр Лубянченко.

Николай Офицеров

Сделанный молодым человеком снимок был размещен на просторах социальных сетей и в ней стадион «Санкт-Петербург» выглядит, как «летающая тарелка», что парит над поверхностью земли. Немецкий телеканал, при этом, с сожалением констатирует, что летом, когда начнется чемпионат мира по футболу подобные снимки сделать не удастся.Построено спортивное сооружение было по проекту, представленному японским архитектором Кисе Курокавой на месте стадиона имени Кирова. Арену на Крастовском начали строить для «Зенита» еще в 2007 году, однако в связи с заявкой на проведение чемпионата мира проект отправили на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям FIFA по вопросам вместимости и безопасности. Первая официальная игра на новом стадионе состоялась около года назад, 22 апреля 2017 года.Также вокруг стадиона бушевал целый ворох скандалов, связанных с финансированием сооружения. Инициатором одного из них был Алексей Навальный.