Самое высокое здание в Кентукки снесли с помощью управляемого взрыва

Башню Capital Plaza, которая являлась высочайшим зданием во Франкфорте, штат Кентукки (США) с помощью радиоуправляемого взрыва сравняли с землей. Здание возвышалось на 28 этажей. Информацией об этом 11 марта поделились сотрудники Lexington Herald Leader.

Николай Офицеров

Башню высотой более ста метров построили еще в начале 70-х годов. В ней располагались помещения офисного типа. В последние годы в здании начались проблемы с канализационным соединением, стали осыпаться фрагменты облицовки.Еще в 2008 году местные власти приняли решение снести ее, однако осуществить это удалось только лишь сейчас. Для проведения взрыва было использовано более 700 килограммов взрывчатых веществ. Право подрыва продали в ходе аукциона за 15 тысяч долларов. Все эти деньги отправили на благотворительность.На освободившемся месте будет построено новое офисное здание, в котором разместят, по меньшей мере, тысячу сотрудников. Мрамор с разрушенной башни планируют применять уже в новой, для отделки холла. Самым высоким зданием во Франкфорте является 64-метровый Капитолий штата Кентукки.