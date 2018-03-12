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| | Самое высокое здание в Кентукки снесли с помощью управляемого взрыва

Самое высокое здание в Кентукки снесли с помощью управляемого взрыва

Сегодня, 09:22
Башню Capital Plaza, которая являлась высочайшим зданием во Франкфорте, штат Кентукки (США) с помощью радиоуправляемого взрыва сравняли с землей. Здание возвышалось на 28 этажей. Информацией об этом 11 марта поделились сотрудники Lexington Herald Leader.

Самое высокое здание в Кентукки снесли с помощью управляемого взрыва

 

Башню высотой более ста метров построили еще в начале 70-х годов. В ней располагались помещения офисного типа. В последние годы в здании начались проблемы с канализационным соединением, стали осыпаться фрагменты облицовки.

Еще в 2008 году местные власти приняли решение снести ее, однако осуществить это удалось только лишь сейчас. Для проведения взрыва было использовано более 700 килограммов взрывчатых веществ. Право подрыва продали в ходе аукциона за 15 тысяч долларов. Все эти деньги отправили на благотворительность.

На освободившемся месте будет построено новое офисное здание, в котором разместят, по меньшей мере, тысячу сотрудников. Мрамор с разрушенной башни планируют применять уже в новой, для отделки холла. Самым высоким зданием во Франкфорте является 64-метровый Капитолий штата Кентукки.
Николай Офицеров
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