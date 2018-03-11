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| | В Индии врачи подложили под голову пациента ампутированную ногу

В Индии врачи подложили под голову пациента ампутированную ногу

Вчера, 22:49
В Индии в штате Уттар-Прадеш уборщик автобуса попал в аварию и лишился ноги. Пострадавшего доставили в местную клинику для оказания помощи. Врачи подложили под голову пациента конечность, чем возмутили родственников больного.

В Индии врачи подложили под голову пациента ампутированную ногу

 

В Индии водитель автобуса резко притормозил, увидев на дороге животных. В результате общественный транспорт перевернулся, пострадал 28-летний уборщик и несколько детей. Работник получил серьезное повреждение ноги, которую пришлось удалить, поскольку спасти конечность не представлялось возможным. В больнице врачи положили пострадавшего на кушетку и занялись поиском подушки, но не найдя ее подложили под голову молодого человека его же ампутированную ногу.

Родственники уборщика возмутились такому отношению. Журналисты взяли интервью у медиков, они выдвигают собственную версию. По словам врачей, близкие пострадавшего самостоятельно положили конечность под голову мужчины, пока доктора искали подушку. Индийские СМИ сообщают о том, что из клиники после данного инцидента уволили трех врачей и двух медсестер.
Домбровский Сергей
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