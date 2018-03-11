В Германии злоумышленники подожгли мечеть

Как выяснилось, инициаторами происшествия оказались трое молодых злоумышленника, которые скрылись сразу же после поджога. С целью ликвидации пожара было задействовано 60 человек.
Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что акт вандализма имел политический подтекст. Дело в том, что организация «Турецко-исламский союз за религиозные связи», которой принадлежал культурный центр, имеет отношение к президенту Турции Тайипу Эрдогану.
Полиция рассматривает такие версии, как атака правых экстремистов или представителей курдской диаспоры, которые не одобряют политику турецкого президента, а также конфликт внутри самой общины.