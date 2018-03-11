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| | В Германии злоумышленники подожгли мечеть

В Германии злоумышленники подожгли мечеть

Сегодня, 20:48
В столице Германии в районе Райниккендорф группа вандалов в ночь на воскресенье сожгли турецкую мечеть, а также культурный центр. В результате поджога потерпевших не обнаружено. Мечеть сгорела полностью.

В Германии злоумышленники подожгли мечеть

 

Как выяснилось, инициаторами происшествия оказались трое молодых злоумышленника, которые скрылись сразу же после поджога. С целью ликвидации пожара было задействовано 60 человек.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что акт вандализма имел политический подтекст. Дело в том, что организация «Турецко-исламский союз за религиозные связи», которой принадлежал культурный центр, имеет отношение к президенту Турции Тайипу Эрдогану.

В Германии злоумышленники подожгли мечеть

 

Полиция рассматривает такие версии, как атака правых экстремистов или представителей курдской диаспоры, которые не одобряют политику турецкого президента, а также конфликт внутри самой общины.
Татьяна Преображенская
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