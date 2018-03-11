В Белом Доме назвали возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

До мая этого года президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын должны встретиться. Возможно это произойдет в Вашингтоне. Представители Белого Дома не исключают вероятности посещения Трампом Пхеньяна.

Домбровский Сергей

Американские политики не верят в то, что лидер США отправится с официальным визитом в Северную Корею, но полностью исключать такую возможность не стоит. Ранее Ким Чен Ын говорил о необходимости диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Трамп поддержал это предложение, но сделал замечание. Руководитель США встретится с главой КНДР, если Северная Корея прекратит испытание ракет.Прежде журналист и неоднократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман сделал прогноз относительно дальнейшего развития отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По словам знатока, США не осмелятся развязать войну, поскольку у КНДР есть ядерное оружие.