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| | В Белом Доме назвали возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

В Белом Доме назвали возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Сегодня, 20:36
До мая этого года президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын должны встретиться. Возможно это произойдет в Вашингтоне. Представители Белого Дома не исключают вероятности посещения Трампом Пхеньяна.

В Белом Доме назвали возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

 

Американские политики не верят в то, что лидер США отправится с официальным визитом в Северную Корею, но полностью исключать такую возможность не стоит. Ранее Ким Чен Ын говорил о необходимости диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Трамп поддержал это предложение, но сделал замечание. Руководитель США встретится с главой КНДР, если Северная Корея прекратит испытание ракет.

Прежде журналист и неоднократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман сделал прогноз относительно дальнейшего развития отношений между Вашингтоном и Пхеньяном. По словам знатока, США не осмелятся развязать войну, поскольку у КНДР есть ядерное оружие.
Домбровский Сергей
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