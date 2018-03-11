Учителей во Флориде обяжут научиться стрелять по детям-террористам

В американском штате Флорида был принят новый закон, согласно которому учителя должны научиться стрелять, чтобы отразить угрозу от школьников-террористов ради защиты остальных учеников. Губернатор штата Рик Скотт подчеркивает, что властям пришлось принять целый комплекс мер из-за участившихся проявлений терроризма в учебных заведениях.

Дарья Светозарова

Эти меры подразумевают запрет продажи устройств, которые способны увеличить скорострельность оружия, а ценз на продажу штурмовых вооружений повысить до 21 года. Скотт добавил, что этот закон станет примером для всей страны и покажет, что можно и нужно действовать быстро.Педагоги в школа, как и охранники будут обязаны овладеть навыками стрельбы из боевых моделей пистолетов. Подразумевается, что так они смогут дать соразмерный отпор вооруженным террористам, которые нападают на учащихся, даже если террористами будут ученики этой же школы. Кроме этого, штат охранников будет увеличен.В соответствии с подписанным документом, Флорида становится первым штатом, где люди, признанные опасными для себя и других людей должны будут в обязательном порядке сдать оружие, имеющееся у них на руках. Этот закон облегчит властям процедуру изъятия вооружения и боеприпасов у психически нестабильных граждан.