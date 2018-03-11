Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Ученые: Мужчины с собаками более привлекательны для женщин

От Редактора

Ученые: Мужчины с собаками более привлекательны для женщин

"Друг человека" - лучший помощник в поисках половинки хозяину.

Сюжеты :

В Шереметьево врачи констатировали смерть пассажира Киллер из ореховской группировки рассказал, как он испытал кайф после первого убийства Жителям Солсбери советуют продезинфицировать вещи из-за отравления Скрипаля Путин рассказал, чего он не простит никогда Лекарство от старости попадет в аптеки России через 3 года Эксперт рассказал о серьезных ошибках при покупке смартфона ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратовской области Эксперты: Через соцсети хакеры получают личные данные чаще, чем через порносайты «Тут что-то есть»: Журналисты NBC подозревают, что у Путина есть компромат на Трампа Учёные: Кишечные бактерии перемещаются в другие органы и провоцируют развитие болезней Камера Leica M Monochrom способна снимать в полной темноте В Сети появилось видео скандального спектакля с Ефремовым в Самаре
| | Первые 52 человека смогли покинуть Восточную Гуту через мирный коридор

Первые 52 человека смогли покинуть Восточную Гуту через мирный коридор

Сегодня, 19:42
Первая партия мирных жителей из Восточной Гуты общей численностью в 52 человека смогли покинуть эпицентр боевых действий и выйти через гуманитарный коридор в прифронтовую полосу, которая не обстреливается враждующими сторонами. Информацию об этом сообщил представитель Центра по примирению сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

Первые 52 человека смогли покинуть Восточную Гуту через мирный коридор

 

Позднее военный уточнил, что среди покинувших зону активного противостояния были двадцать шесть детей и столько же сопровождающих взрослых. Всех эвакуированных временно разместили на территории бывшей автомобильной воинской части.

С вышедшими из плена людьми удалось пообщаться журналистам, которые пересказали ситуацию, что творится по другую сторону фронта. У боевиков не хватает продовольствия, поэтому он взвинтили на него цены, о мирном населении женщинах и детях никто не думает. За любую провинность, неправильно сказанное слово, наказание одно – смерть. Помощь больным и раненным мирным жителям не оказывается, поэтому любое ранение ведет к заражению крови и неминуемой смерти.

Владимир Золотухин напомнил журналистам о том, что два дня назад 13 безоружных боевиков перешли фронт и сдались сирийским войскам под гарантию российской сторны.
Сергей Денисов
Новости по теме
Первая группа мирных жителей ушла из Восточной Гуты
Первая группа мирных жителей ушла из Восточной Гуты

11 марта через гуманитарный коридор Восточную Гуту покинули 52 мирных жителя, среди которых 26 детей. Информацию об этом распространяет Центр по примирению

Первая группа боевиков сложила оружие и покинула Восточную Гуту
Первая группа боевиков сложила оружие и покинула Восточную Гуту

В Сирии через гуманитарный коридор покинули Восточную Гуту 13 террористов, предварительно сложив оружие. Информацию об этом сообщили представители Центра по

Гуманитарный конвой достиг Восточной Гуты
Гуманитарный конвой достиг Восточной Гуты

Владимир Золотухин, занимающий должность официального представителя в Центре по примирению воюющих сторон, заявил о том, что конвой с гуманитарной помощью

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости