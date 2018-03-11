Первые 52 человека смогли покинуть Восточную Гуту через мирный коридор

Первая партия мирных жителей из Восточной Гуты общей численностью в 52 человека смогли покинуть эпицентр боевых действий и выйти через гуманитарный коридор в прифронтовую полосу, которая не обстреливается враждующими сторонами. Информацию об этом сообщил представитель Центра по примирению сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

Сергей Денисов

Позднее военный уточнил, что среди покинувших зону активного противостояния были двадцать шесть детей и столько же сопровождающих взрослых. Всех эвакуированных временно разместили на территории бывшей автомобильной воинской части.С вышедшими из плена людьми удалось пообщаться журналистам, которые пересказали ситуацию, что творится по другую сторону фронта. У боевиков не хватает продовольствия, поэтому он взвинтили на него цены, о мирном населении женщинах и детях никто не думает. За любую провинность, неправильно сказанное слово, наказание одно – смерть. Помощь больным и раненным мирным жителям не оказывается, поэтому любое ранение ведет к заражению крови и неминуемой смерти.Владимир Золотухин напомнил журналистам о том, что два дня назад 13 безоружных боевиков перешли фронт и сдались сирийским войскам под гарантию российской сторны.