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| | Первая группа мирных жителей ушла из Восточной Гуты

Первая группа мирных жителей ушла из Восточной Гуты

Сегодня, 18:55
11 марта через гуманитарный коридор Восточную Гуту покинули 52 мирных жителя, среди которых 26 детей. Информацию об этом распространяет Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Первая группа мирных жителей ушла из Восточной Гуты

 

Долгое время из-за обстрелов террористов мирное население не могло покинуть опасную зону. По словам представителей ЦПВС, люди из Восточной Гуты находятся в депрессивном состоянии. Их запугали бандиты, которые ввели на указанной территории жестокий режим. Члены преступных группировок наказывали людей за малейшую провинность. Боевики заставляли мирных жителей выполнять различные задания. Если люди отказывались повиноваться, то их убивали на глазах у родственников.

Население Восточной Гуты существует в условиях нехватки продуктов питания. В кратчайший период освободившимся из плена дадут продовольствие и медикаменты в случае необходимости. Мирные жители испытали большой стресс и теперь им требуется поддержка психологов, дабы выйти из подавленного состояния.
Домбровский Сергей
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