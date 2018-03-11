Жителям Солсбери советуют продезинфицировать вещи из-за отравления Скрипаля

Главный врач Великобритании Салли Дэвис посоветовал жителям Солсбери, посетившим пивную The Mill и ресторан Zizzi, отправить одежду в химчистку, а мобильные устройства и прочие вещи обработать дезинфицирующими средствами.

Домбровский Сергей

В вышеназванных заведениях обнаружили следы нервнопаралитического вещества, с помощью которого отравили 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Родственников обнаружили в бессознательном состоянии на лавочке в парке возле ТЦ The Maltings. Пострадавшие находятся в критическом состоянии, улучшения и ухудшения самочувствия не зафиксировано. В связи с этим, жителям Солсбери настоятельно рекомендуют почистить драгоценности, телефоны и прочие предметы, дабы избежать неблагоприятных последствий.Сейчас полицейские пытаются определить место, где отравили Скрипаля и его дочь. Имеется несколько предположений по этому поводу. Экс-полковника ГРУ отравили дома, на кладбище, куда он ходил, дабы почтить память супруги, скончавшейся в 2012 году и сына, умершего в Петербурге летом 2017 года. Не исключают возможность того, что дочь Скрипаля привезла отравляющее вещество из Москвы, сама того не зная.Ранее английские политики обвиняли Россию в случившемся. В 2004 году Скрипаля приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену и шпионаж в пользу Лондона.