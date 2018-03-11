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| | Королева Великобритании Елизавета II получила новое имя

Королева Великобритании Елизавета II получила новое имя

Сегодня, 14:43
Британские биографы королевской семьи проинформировали, что королева Великобритании Елизавета II получила новое имя. Этот исторический факт произошел во время официального визита королевы в Южную Африку.

Королева Великобритании Елизавета II получила новое имя

 

Биографы сообщают, что на территории Южной Африки Елизавету II прозвали Motlalepula - «Королева дождя», так как после её первого приезда в засушливой Африке начались долгожданные ливни. Данное имя было передано Елизавете II после ее поездки в Африку ещё в 1995 году, когда королева и её супруг принц Филипп проигнорировали рекомендации специалистов по безопасности, в которых ей запрещалось посещать африканские племена.

Королева Великобритании Елизавета II получила новое имя

 

Всего Елизавета II была в Африке 16 раз и отведала Кейптаун, Порт-Элизабет, Дурбан, Претории и Йоханнесбург. Сообщается, что после первого приезда королевы, в Африке начался лучший сезон дождей за 10 лет.
Светлана Славянская
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