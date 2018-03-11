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| | Во время заседания суда с Кэти Перри скончалась монахиня

Во время заседания суда с Кэти Перри скончалась монахиня

Вчера, 22:40
Прямо во время судебного процесса ушла из жизни одна из двух монахинь, которые воспротивились продаже популярной певице Кэти Перри здания монастыря Los Feliz. Сведения о произошедшем обнародовало издание Los Angeles Daily News.

Во время заседания суда с Кэти Перри скончалась монахиня

 

Смерть настигла 89-летнюю сестру Кэтрин Роуз Холзман в пятницу, 8 марта, прямо в зале заседания, где проходило судебное разбирательство. Согласно данным, предоставленным телеканалом FOX 11, перед тем как упасть на пол и отойти в мир иной монахиня призывала звезду остановиться, поскольку покупка монастыря не принесет никому счастья.

Монахини по имени Холзман и Рита Калланан на протяжении долгого времени жили в монастыре, расценивая его как свою собственность, однако сейчас его содержание стало слишком накладным, поэтому они пожелали продать обитель бизнеследи Холлистер за 44 тысячи долларов и долговую расписку на 9,9 миллионов.

Но на это здание также нацелилась и Кэти Перри, предложившая более выгодную цену, которая удовлетворила всю епархию кроме двух монахинь, судившихся с певицей в течении нескольких лет.
Пойда Анна
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