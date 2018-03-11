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| | Польша возведет забор на границе с Россией, Украиной и Белоруссией

Польша возведет забор на границе с Россией, Украиной и Белоруссией

Сегодня, 13:45
В Варшаве депутаты рассмотрят предложение о необходимости строительства ограды из цинковой сетки длиной 1,2 километра на границе с Россией, Украиной и Белоруссией. Таким образом в Польше намерены бороться с Африканской чумой свиней (АЧС).

Польша возведет забор на границе с Россией, Украиной и Белоруссией

 

На данный момент одним из основных способов противостояния этому заболеванию называют создание стены на границе с соседними государствами. По мнению ученых, наивно полагаться на эффективность подобных мер. На территории Польши уже зафиксировали случаи приобретения АЧС, значит строить ограду не имеет смысла. В Варшаве предлагают возвести двухметровый забор из цинковой сетки. Создание одного километра стены обойдется Польше в 32 тысячи долларов.

Официально в стране зафиксировали 1,5 тысячи свиней, страдающих вирусом АЧС. Ученые настоятельно рекомендуют руководителям отказаться от строительства стены, так как это отрицательно скажется на популяции животных и вместо положительных последствий приведет к отрицательным.
Домбровский Сергей
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