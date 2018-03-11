Уникальный тарантул-монстр был спасен от наводнения в Австралии

На днях в Австралии жители северного Квинсленда спасли от наводнения тарантула-монстра, который оказался в нескольких сантиметров от воды. Ученые были шокированы размерами гигантского членистоногого.

Светлана Славянская

Эксперт по паукам из Minibeast Wildlife Алан Хендерсон проинформировал, что недавно в Австралии простыми очевидцами был спасен редкий вид тарантула. По предположениям специалиста, паука могли выгнать из норы его же сородичи, которые опасались наводнения. Стоит отметить, что данная порода пауков является охраняемым видом в Квинсленде.Очевидцы рассказали, что чудовищный тарантул издавал свистящий звук, когда он отчаянно цеплялся за ветку дерева, чтобы избежать бушующего наводнения. Алан Хендерсон выяснил, что спасенному тарантулу примерно 10 лет. Обычно такие гиганты могут жить от 10 до 15 лет.