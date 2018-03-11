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| | Смертельные секс-утехи: Женщина из Перу предпочла фаллоимитатору миномётный снаряд и стала его жертвой

Смертельные секс-утехи: Женщина из Перу предпочла фаллоимитатору миномётный снаряд и стала его жертвой

Сегодня, 11:55
Перуанка погибла в результате использования миномётного снаряда как одной из секс-игрушек. Ей с супругом захотелось острых ощущений.

Смертельные секс-утехи: Женщина из Перу предпочла фаллоимитатору миномётный снаряд и стала его жертвой

 

Полицейские Перу полагают, что в смерти жены виновен супруг Рубен Валер Корнехо, которого уже взяли под арест. Мужчина рассказал о подробностях интимного вечера, в результате которого мужчина овдовел.

Рубен сообщил правоохранительным органам о том, что его возлюбленная любила разнообразие в сексуальной жизни, поэтому, после выпитого спиртного, они решили поэкспериментировать с предметами из домашнего быта. Далее мужчина, будучи в сильном алкогольном опьянении, не помнит всего происходящего. Когда перуанец проснулся, то рядом увидел уже бездыханное тело жены.

В сумке для хранения предметов секс-утех полицейские нашли снаряд для миномёта. Он был залит кровью. На месте было обнаружено много болеутоляющих средств. Отец умершей уверен в причастности к смерти дочери её супруга Рубена Корнехо. В его планах добиться осуждения мужчины.
Дарья Дмитриева
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