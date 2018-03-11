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| | Принц Гарри и Меган Маркл получат "персональные" презервативы к свадьбе

Принц Гарри и Меган Маркл получат "персональные" презервативы к свадьбе

Сегодня, 09:40
В Британии компанией Crown Jewels к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл подготовлен выпуск необычной сувенирной продукции – эксклюзивных презервативов. Лимитированная сувенирная продукция выйдет под слоганом «Your Prince Will Come». Стоить такое удовольствие будет 10 евро.

Принц Гарри и Меган Маркл получат "персональные" презервативы к свадьбе

 

Известно, что упаковка продукции будет содержать четыре презерватива с сертификатом подлинности. На коробке будет изображен сам принц и его будущая жена. При открытии коробки будут слышны гимны Великобритании и США - "Боже, храни королеву" и "Знамя, усыпанное звездами". Компания, выпускающая данную продукцию, отметила, что члены королевской семьи негативно отнеслись к такому необычному продукту. Аналогичная продукция была выпущена в 2011 году, когда женились принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл состоится в мае в Виндзорском замке.
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