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| | В сети появилось очередное видео перехвата НЛО самолетом ВВС США

В сети появилось очередное видео перехвата НЛО самолетом ВВС США

Сегодня, 09:25
Американские самолёты провели операцию по захвату НЛО. Поставленную задачу выполняли 3 года назад, но ролик выложили только в 2018 году.

В сети появилось очередное видео перехвата НЛО самолетом ВВС США

 

Аналитики из To the Stars Academy of Arts and Science опубликовали в сети кадры, где можно увидеть как самолёт ВВС США ведет наблюдение за НЛО.
Эксперты отмечают, что видео сделано в 2015 году при помощи истребителя F/A-18 Hornet. Самолет находился на высоте 7,5 тысяч метров неподалеку от восточного побережья США. Можно увидеть, что какой-то овальный объект на большой скорости мчит над поверхностью моря. По переговорам пилотов можно понять, что неопознанный объект удалось захватить после 3-ей попытки. До этого наблюдать подобные сооружения летчикам не удавалось. Экипаж был удивлен.

Напомним, что в декабре 2017 Минобороны США выложили видеозапись, где американские военнослужащие следят за НЛО. Видео слежки было снято в 2004 году.
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