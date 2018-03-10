Экс-полковник ГРУ Скрипаль был особо ценным агентом МИ-6

Стало известно, что во время пребывания Сергея Скрипаля в Испании на него обратила внимание испанская разведка, но завербовать не успела. Скрипаль познакомился с сотрудником МИ-6 в 95-м, вербовщик представил себя как испанский бизнесмен.
Бывший офицер российской разведки проработал на МИ-6 около десяти лет. Оперативный псевдоним у Скрипаля был «Немедленно». Сергей не называл спецслужбам имен разведчиков, которые работали на Западе. Однако передал данные о структуре военной разведки России. Скрипаль также сообщил все телефонные номера сотрудников ГРУ.
Полученная от Скрипаля информация дальше передавалась спецслужбам Великобритании (МИ-5), а также Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) Соединенных Штатов.
Экс-разведчик российского ГРУ и его дочь Юлия были найдены возле торгового центра The Maltings в Солсбери без сознания. В данный момент они находятся в медицинском учреждении. Врачи сообщили, что состояние пострадавших критическое.