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| | Экс-полковник ГРУ Скрипаль был особо ценным агентом МИ-6

Экс-полковник ГРУ Скрипаль был особо ценным агентом МИ-6

Вчера, 21:03
Экс-разведчик ГРУ России Сергей Скрипаль, который был завербован сотрудниками британской спецслужбы в 1990-м, был весьма важным агентом МИ-6. Об этом сообщают западные пресс-службы.

Экс-полковник ГРУ Скрипаль был особо ценным агентом МИ-6

 

Стало известно, что во время пребывания Сергея Скрипаля в Испании на него обратила внимание испанская разведка, но завербовать не успела. Скрипаль познакомился с сотрудником МИ-6 в 95-м, вербовщик представил себя как испанский бизнесмен.

Бывший офицер российской разведки проработал на МИ-6 около десяти лет. Оперативный псевдоним у Скрипаля был «Немедленно». Сергей не называл спецслужбам имен разведчиков, которые работали на Западе. Однако передал данные о структуре военной разведки России. Скрипаль также сообщил все телефонные номера сотрудников ГРУ.

Полученная от Скрипаля информация дальше передавалась спецслужбам Великобритании (МИ-5), а также Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) Соединенных Штатов.

Экс-разведчик российского ГРУ и его дочь Юлия были найдены возле торгового центра The Maltings в Солсбери без сознания. В данный момент они находятся в медицинском учреждении. Врачи сообщили, что состояние пострадавших критическое.
Татьяна Преображенская
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