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| | Операция в Восточной Гуте: к борьбе с террористами примкнут бойцы ЧВК «Вагнер»

Операция в Восточной Гуте: к борьбе с террористами примкнут бойцы ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 05:29

Сирийская Арабская Армия (САА) продолжает наступать на позиции экстремистов в Восточной Гуте. Проправительственные силы преисполнены решимостью окончательно ликвидировать очаг радикального исламизма, расположенный в непосредственной близости от Дамаска. В операции будут также задействованы российские добровольцы из так называемой ЧВК «Вагнер».

Днем ранее один из сирийских полевых командиров сообщил об успешном прорыве оборонительных порядков террористов в населенном пункте Мадира. Благодаря этому анклав в Восточной Гуте удалось разбить на два котла, что позволяет начать подготовку к финальной зачистке пригородов Дамаска и уничтожению членов радикальных исламистских бандформирований.

За 7 лет с начала конфликта в Сирии экстремисты сумели создать в Восточной Гуте мощную систему укреплений и основательно окопались на своих позициях. Именно по это причине военнослужащие САА вынуждены обратиться за помощью к российским добровольцам из так называемой ЧВК «Вагнер». В антитеррористической операции под Дамаском требуется вмешательство настоящих профессионалов, которые позволят избежать ненужных потерь. Бойцы из «Группы Вагнера» обеспечат планомерную и уверенную зачистку обоих котлов, которая позволит обезопасить сирийскую столицу от регулярных обстрелов, ведущихся из Восточной Гуты.

В начале февраля к российским добровольцам было приковано внимание практически всех ведущих западных СМИ. Американские и европейские журналисты активно распространяли дезинформацию о потерях так называемой ЧВК «Вагнер». Напомним, 7 февраля ВВС США нанесли авиаудар по позициям проправительственных сил. В качестве основания для таких действий Пентагон назвал угрозу своим союзникам — курдским вооруженным формированиям. Однако в медиа практически сразу начал распространяться вброс о нескольких сотнях погибших бойцов «Группы Вагнера».

Подтверждения этой информации до сих пор нет, тогда как первоначальные данные о потерях уже были опровергнуты независимо несколькими источниками. Так, председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, которого ряд СМИ называют руководителем ЧВК «Вагнер», сообщил, что в результате бомбардировки на левом берегу Евфрата погибло 14 добровольцев из России.

Также собственное расследование провели корреспонденты издания Der Spiegel. Немецким журналистам удалось пообщаться с местными жителями, работниками военного госпиталя в Дейр-эз-Зоре и очевидцами произошедшего. По их сведениям, бойцы так называемой ЧВК «Вагнер» попали под авиаудар случайно, поскольку выполняли задачи в соседнем районе. При этом указывается, что в результате действий ВВС США погибло около десяти российских добровольцев.


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