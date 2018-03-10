Португальский сапожник принимает оплату в Bitcoin

Португальскому сапожнику достался семейный бизнес, а также он владеет торговыми точками в Барселоне. Специалист принимает биткоины в качестве оплаты за проделанную работу и проданные вещи.

Домбровский Сергей

Португальский сапожник сочетает «дедовские методы» с новейшими разработками. Он не боится принимать криптовалюту в качестве оплаты, поскольку ему нравится «философия биткоина». По словам сапожника, новый вид денег способен решить массу проблем, избавиться от контроля государственных структур за финансовыми рынками. Вопрос заключается только в способах реализации задуманного, а сама идея великолепная. Сапожник принимает биткоины, так как сейчас растет спрос на криптовалюту.Большинство продаж осуществляются в физических магазинах, а не в виртуальных. По мнению португальского сапожника, сейчас существуют две основные проблемы с реализацией концепции биткоина. Первая заключается в его нестабильной цене, а вторая в изменяющемся спросе на криптовалюту, от которого и зависит ее стоимость.