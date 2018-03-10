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| | В китайском городе Тяньцзинь ввели оранжевый уровень экологической опасности

В китайском городе Тяньцзинь ввели оранжевый уровень экологической опасности

Сегодня, 19:04
На севере Китая объявили чрезвычайное положение. Власти города Тянцзинь оповестили 13 миллионов жителей об опасности. Причиной тревоги послужил смог, сообщают предоставили из муниципалитета КНР.

В китайском городе Тяньцзинь ввели оранжевый уровень экологической опасности

 

9 марта в городе был установлен оранжевый уровень опасности. Всему виной смог, который образовался из-за предприятий. Известно, что специалисты из центра мониторинга окружающий среды прогнозируют задержку вредоносных веществ в воздухе аж до следующей недели.

11 марта местные власти намерены ограничить число грузовиков. Проезд будет осуществляться по принципу четного/нечетного номера. Также руководители Тянзцинь обяжут предприятия сократить в два раза выбросы вредных веществ в атмосферу. В заявлении муниципалитета было указано, что дети, пожилые граждане и личности с заболеваниями органов дыхания должны находиться в течение недели дома.

Отметим, что с начала 2018 года в Китае запретили выпуск 533 моделей легковых авто, которые расходуют огромное количество топлива. Власти предполагают, что легковые автомобили несут огромный вред экологии Китая.
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