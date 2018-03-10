В китайском городе Тяньцзинь ввели оранжевый уровень экологической опасности

На севере Китая объявили чрезвычайное положение. Власти города Тянцзинь оповестили 13 миллионов жителей об опасности. Причиной тревоги послужил смог, сообщают предоставили из муниципалитета КНР.

9 марта в городе был установлен оранжевый уровень опасности. Всему виной смог, который образовался из-за предприятий. Известно, что специалисты из центра мониторинга окружающий среды прогнозируют задержку вредоносных веществ в воздухе аж до следующей недели.11 марта местные власти намерены ограничить число грузовиков. Проезд будет осуществляться по принципу четного/нечетного номера. Также руководители Тянзцинь обяжут предприятия сократить в два раза выбросы вредных веществ в атмосферу. В заявлении муниципалитета было указано, что дети, пожилые граждане и личности с заболеваниями органов дыхания должны находиться в течение недели дома.Отметим, что с начала 2018 года в Китае запретили выпуск 533 моделей легковых авто, которые расходуют огромное количество топлива. Власти предполагают, что легковые автомобили несут огромный вред экологии Китая.