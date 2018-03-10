В США отправили в тюрьму обещавшего убить вице-президента Пенса военнослужащего

Представители Фемиды в Пенсильвании (США) вынесли вердикт относительно дальнейшей участи 23-летнего военного Национальной гвардии Уильяма Дунбара, обещавшего убить вице-президента Майка Пенса. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

Домбровский Сергей

Уильяму Дунбару назначили наказание в виде тюремного заключения сроком на полгода. После освобождения из колонии арестанта отправят на принудительное лечение в психиатрическую клинику на шесть месяцев. Военного задержали в сентябре прошлого года. Молодого служащего обвинили в угрозах человеку. Ранее военный неоднократно говорил своим товарищам о желании уничтожить Майка Пенса, если кто-либо предоставит ему достаточную сумму денег за убийство.Слухи об угрозах дошли до командования. Дунбара вызвали руководители и он в очередной раз озвучил свое желание жестоко расправиться с вице-президентом США. Впервые о своей странной мечте военный сообщил сослуживцам в начале сентября прошлого года в учебном центре Национальной гвардии.