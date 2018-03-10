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| | Африканская модель с 1,5-метровой попой затмила Ким Кардашьян

Африканская модель с 1,5-метровой попой затмила Ким Кардашьян

Сегодня, 17:18
Модель Эудокси Яо из Кот-д’Ивуара затмила по популярности в Сети знаменитую американскую ведущую Ким Кардашьян. Пользователи с радостью подписываются на страницу этой звезды подиума.

Африканская модель с 1,5-метровой попой затмила Ким Кардашьян

 

Причиной популярности африканской модели является ее нестандартная фигура. Дама не сообщает своего возраста, но говорит, что обхват ее бедер равняется 1,5 метрам. Эудокси Яо не стесняется фотографироваться в обтягивающей одежде, хотя женщины с подобными формами часто комплектуют и одевают широкие платья. Сначала модель отрицательно относилась к критике, но количество подписчиков на ее страницу в Facebook неуклонно росло, поэтому дама стала воспринимать неприятные слова в свой адрес как «издержки производства». Для нее главное – это популярность.

Если количество юзеров, интересующихся страницей африканской манекенщицы возрастает, значит она делает все правильно. Эудокси Яо никогда не пользовалась услугами пластических хирургов, чего нельзя сказать о Ким Кардашьян. Африканская модель называет свою внешность «ультрасексуальной». Девушку беспокоят молодые люди, которые останавливаются на улице и пристально смотрят на полутораметровые ягодицы манекенщицы. По словам модели, многие хотят ее «отселфить». Парни часто предлагают даме сфотографироваться вместе.
Домбровский Сергей
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