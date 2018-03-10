В Китае испытан поезд длинной 415 метров на скорости 350 километров в час

На железнодорожном полигоне вблизи китайской столицы испытан прототип нового поезда «Фусин» длинной 415 метров в условиях скорости 350 километров в час. Об этом информацию обнародовали столичные китайские СМИ.

Сергей Денисов

Это следующее поколение пассажирских поездов, способных одновременно перевозить до 1 100 человек. По мнению разработчиков, поезд нужно протестировать еще в 28 позициях, устранить мелкие недостатки и затем запускать в промышленную серию.На сегодняшний день железные дороги Поднебесной перевозят ежедневно высокоскоростными поездами около 5,5 миллионов человек со скоростью 350 км в час. По мнению специалистов, экономика уже начинает испытывать известный дефицит в обеспечении перемещения рабочих ресурсов. «Фусин» появится в нужное время, чтобы закрыть брешь в дефиците обеспечения локомотивами растущего пассажиропотока.