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| | Берлинец выиграл в лотерею 42 миллиона евро

Берлинец выиграл в лотерею 42 миллиона евро

Сегодня, 15:35
Жителю Берлина для получения многомиллионного выигрыша понадобилось немного везения и билет лотереи Eurojackpot. Удачливый немец угадал пять обязательных номеров и два дополнительных, что обеспечило ему максимальный выигрыш – 42 миллиона евро.

Берлинец выиграл в лотерею 42 миллиона евро

 

За выигранными деньгами мультимиллионер еще не явился, но устроители лотереи допускают, что новоиспеченным богачом стал не один человек, а лотерейный клуб. В Европе такое случается довольно часто – несколько человек объединяются и покупают билеты в складчину. Таким образом, вероятность денежного приза возрастает. В случае победы, выигранные деньги они делят поровну.

Рекордный выигрыш в лотерею в Германии зарегистрировали в 2016 году. Тогда житель федеральной земли Баден-Вюртемберг получил 90 миллионов евро. Для Eurojackpot это максимально возможная сумма. Второй по величине джек-пот был зафиксирован в 2007 году. Тогда выигрыш достиг 45,3 миллиона евро.
Дарья Светозарова
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