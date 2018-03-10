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| | У Египта появятся несколько сотен Т-90С

У Египта появятся несколько сотен Т-90С

Сегодня, 14:59
Алжирское информационное издание Mena Defence обнародовало информацию о том, что уже в следующем году в Египте стартует лицензированная сборка передовых танков российской разработки Т-90С, а также Т90СК.

У Египта появятся несколько сотен Т-90С

 

Согласно обнародованной информации, российские танки начнут собирать в Египте в четвёртом квартале следующего года. Всего в планах египетской стороны собрать не менее 400 единиц Т90С/СК. Лицензионная сборка танков начнётся сразу после организации поставок машинкомплектов, поставляемых с «Уралвагонзавода». Программа по сборке танков Т90С/СК в Египте продлится с 2019 по 2026 год. Напомним, в официальных отчётах «Уралзавода» за прошлый год значилась информация о намерении предприятия открыть в Египте филиал по сборке танков.

Добавим, что поставки танков Т90С/СК ранее осуществлялись Ираку, который закупил 73 единицы данной техники. В феврале Россия поставила Ираку 36 танков, а остальные машины будут доставлены стороне-заказчику до конца апреля нынешнего года.
Александр Вест
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