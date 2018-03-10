Мнения

"Пьяное ничтожество": Лена Миро прокомментировала скандал с Ефремовым

"Он позорит талантливого отца".

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

Очередное проклятье «Оскара»: Гильермо Дель Торо развелся с супругой «Оставь телефон!»: Певец Emin не оставляет гаджеты, даже когда играет с дочкой Ученые: Богатые и успешные люди не умнее других, а просто везучее ВОЗ предупреждает о появлении неизвестной болезни, способной убить миллионы Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги Африканская модель с 1,5-метровой попой затмила Ким Кардашьян СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли Ведущий «Дома-2» уехал в другую страну, чтобы сделать подарок 50-летней фанатке Google и «ВКонтакте» празднуют День Марио В Сети показали видео с последствиями «захвата» Земли роботами Звезда Instagram погрязла в долгах ради фальшивого лоска Вице-президент IBU: Русских уличат в новых допинговых нарушениях
| | Президент Чили перед уходом с поста позаботилась о защите жизни в океане

Президент Чили перед уходом с поста позаботилась о защите жизни в океане

Сегодня, 14:54
Президент Чили Мишель Бачелет, которая снимает с себя полномочия, подписала свой последний приказ. Перед уходом в отставку она передала 6400 километров берега под контроль местных органов.

Президент Чили перед уходом с поста позаботилась о защите жизни в океане

 

Чили не собирается проводить какие-то военные действия на своем берегу. Президент Чили посвятила последнее распоряжение делу всей своей жизни – охране и защите жизни в океане. Она отмечает, что жизнь страны тесно связана с берегом и океаном, которые определяют развитие Чили в целом. Национальной целью она считает заботу об этих 6400 километрах. Мишель Бачелет также утверждает, что важно понимать эту тесную связь.

До принятия закона под защитой находилось всего 4,3% от общей площади моря, занимаемой страной. После этого процент увеличится до 42,4%. Это составляет чуть меньше, чем 1,5 квадратных километров. До этого Мишель Бачелет интенсивно заботилась об охране популяции морских обитетелей, открыв множество морских парков и заповедников.
Павел Селивёрстов
Новости по теме
РФ и Чили договорились о совместном сотрудничестве в поставках сельхозпродукции
РФ и Чили договорились о совместном сотрудничестве в поставках сельхозпродукции

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сообщил о том, что в Пекине на саммите АТЭС между президентом России и президентом Чили Мишель Бачелет шла

Лидером выборов в Чили является Мишель Бачелет
Лидером выборов в Чили является Мишель Бачелет

В результате предварительного подсчета результата выборов в Чили, лидером стала госпожа Бачелет, которая ранее уже занимала этот пост. После подсчета 29,03%

Мишель Бачелет может во второй раз стать президентом Чили
Мишель Бачелет может во второй раз стать президентом Чили

Чилийские политические аналитики прогнозируют, что Мишель Бачелет имеет все шансы, чтобы вернуться к власти на президентских выборах в Чили.    

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости