Президент Чили перед уходом с поста позаботилась о защите жизни в океане

Президент Чили Мишель Бачелет, которая снимает с себя полномочия, подписала свой последний приказ. Перед уходом в отставку она передала 6400 километров берега под контроль местных органов.

Павел Селивёрстов

Чили не собирается проводить какие-то военные действия на своем берегу. Президент Чили посвятила последнее распоряжение делу всей своей жизни – охране и защите жизни в океане. Она отмечает, что жизнь страны тесно связана с берегом и океаном, которые определяют развитие Чили в целом. Национальной целью она считает заботу об этих 6400 километрах. Мишель Бачелет также утверждает, что важно понимать эту тесную связь.До принятия закона под защитой находилось всего 4,3% от общей площади моря, занимаемой страной. После этого процент увеличится до 42,4%. Это составляет чуть меньше, чем 1,5 квадратных километров. До этого Мишель Бачелет интенсивно заботилась об охране популяции морских обитетелей, открыв множество морских парков и заповедников.