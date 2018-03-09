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| | Студентов в Словакии отпустили на митинги вместо занятий

Студентов в Словакии отпустили на митинги вместо занятий

Вчера, 22:58
Словакские студенты получили возможность участвовать в митингах против нынешнего правительства. Они хотят кардинально изменить институт власти.
 

Студентов в Словакии отпустили на митинги вместо занятий

 

В Словакии студентам разрешили принимать участие в акциях протеста. Для этого ВУЗы отменили занятия в пятницу. Как говорят в Студенческом совете страны, учащиеся желают жить в таком обществе, где смогут без проблем заставить парламентариев посмотреть на себя критически. Ранее в стране убили корреспондента Яна Куциака и его возлюбленную. По мнению следствия, это сделали итальянские киллеры из-за того, что журналист смог раскрыть коррупционные связи криминала с правительственными структурами государства. Помимо того он трудился над материалом о махинациях в Верховном суде.
 
Президент Словакии Андрей Киска объявил о недоверии правительству, потребовав отставки Кабмина. После этого в стране начались митинги.

Никита Готский
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