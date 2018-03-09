Студентов в Словакии отпустили на митинги вместо занятий

В Словакии студентам разрешили принимать участие в акциях протеста. Для этого ВУЗы отменили занятия в пятницу. Как говорят в Студенческом совете страны, учащиеся желают жить в таком обществе, где смогут без проблем заставить парламентариев посмотреть на себя критически. Ранее в стране убили корреспондента Яна Куциака и его возлюбленную. По мнению следствия, это сделали итальянские киллеры из-за того, что журналист смог раскрыть коррупционные связи криминала с правительственными структурами государства. Помимо того он трудился над материалом о махинациях в Верховном суде.
Студентов в Словакии отпустили на митинги вместо занятийВчера, 22:58
Недавно стало известно, что Андрей Киска дал присягу и официально приступил к выполнению обязанностей президента Словакии.
Во втором туре выборов президента в Словакии лидерскую позицию занимает предприниматель Андрей Киска.
На сегодняшний день в Словакии ведется подсчет голосов после первого тура выборов президента. Официально цифры объявят сегодня днем. Предварительно известно,