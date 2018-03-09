Британец опозорился из-за требования вернуть деньги за свидание

После свидания девушкой, житель Британии попросил ее вернуть деньги, потраченные на совместном ужине в ресторане. Переписку с мужчиной девушка выложила в открытый доступ.

После свидания в ресторане житель Британии написал девушке с просьбой вернуть ему деньги за ужин. Их встреча не понравилась ему, как и сама девушка, поэтому он прислал ей банковские реквизиты для денег за выпитый алкоголь. Ухажер ждал компенсации в размере 8,30 фунтов (около 650 рублей).В переписке мужчина ставил в укор девушке, что она выпила целую бутылку дорогого алкоголя, в то время как он обошелся дешевым напитком. Опубликовав скриншот переписки, девушка иронично спросила, подаст ли он на нее в суд из-за такой суммы. Пост получил много положительных оценок и комментариев, в которых пользователи шутили по поводу жадности парня и неграмотности его сообщений.Недавно в Сети обсуждался пост парня, который решил, что новая знакомая из Tinder хочет поесть в ресторане за его счет. В итоге, пригласив ее в заведение общественного питания и поужинав, он сбежал, оставив девушку расплачиваться за их общий счет.