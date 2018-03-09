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| | Путин допускает вмешательство американцев в выборы президента США

Путин допускает вмешательство американцев в выборы президента США

Вчера, 21:26
Американцы могли вмешаться в избирательный процесс США в 2016 году, а не жители России. Так считает лидер Кремля Владимир Путин.

Путин допускает вмешательство американцев в выборы президента США

 

Общаясь с журналистами, Путин заявил, что лица, которых обвиняют во вмешательстве в выборы двухгодичной давности, могли быть уроженцами США. По его словам, со старта расследования никаких изменений нет, появились определенные инициалы, как заметил российский президент, но это могли быть имена американцев, вмешивающихся в политические процессы Штатов. Он не исключил, что атаковали серверы предвыборной кампании российские граждане, работающие на Вашингтон.

Спецпрокурор США Мюллер ранее обнародовал список россиян, которые якобы имели причастность к вмешательству в выборы. В документе имеются как физические лица, так и юридические.
Никита Готский
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