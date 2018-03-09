Путин допускает вмешательство американцев в выборы президента США

Американцы могли вмешаться в избирательный процесс США в 2016 году, а не жители России. Так считает лидер Кремля Владимир Путин.

Никита Готский

Общаясь с журналистами, Путин заявил, что лица, которых обвиняют во вмешательстве в выборы двухгодичной давности, могли быть уроженцами США. По его словам, со старта расследования никаких изменений нет, появились определенные инициалы, как заметил российский президент, но это могли быть имена американцев, вмешивающихся в политические процессы Штатов. Он не исключил, что атаковали серверы предвыборной кампании российские граждане, работающие на Вашингтон.Спецпрокурор США Мюллер ранее обнародовал список россиян, которые якобы имели причастность к вмешательству в выборы. В документе имеются как физические лица, так и юридические.