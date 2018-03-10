10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Мнения

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

По данным аналитиков, наиболее доступен гаджет в Швейцарии.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Путин увидел свои фотографии верхом на медведе В Сети появилась запись переговоров пилотов «American Airlines», которые стали очевидцами появления НЛО Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине Сооснователь Mail.Ru Group инвестировал в беспилотные грузовики Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане В России появятся кроссовки Puma с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!» Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат Фанаты назвали Дмитрия Маликова "черепашкой-ниндзя" Врачи в Тюмени удалили опухоль у мужчины, о которой он не знал Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью Российские индексы на Мосбирже показывают небольшие минусы Запуск блока №1 на Ленинградской АЭС-2 является событием мирового масштаба
| | Фейкомет Эль-Мюрид облажался: «гибель» двух бойцов ЧВК «Вагнер» в Сирии — ложь

Фейкомет Эль-Мюрид облажался: «гибель» двух бойцов ЧВК «Вагнер» в Сирии — ложь

Сегодня, 02:32

Российский блогер распространил заведомо ложную информацию о двух погибших «вагнеровцах», которые на самом деле оказались ополченцами Донбасса.

Ранее в Сети появились данные о еще двух «погибших» добровольцах из ЧВК «Вагнер» на территории Сирии. Информацию распространил известный российский блогер Анатолий Несмиян, более известный как Эль-Мюрид, который ранее уже был уличен в публикации лживых фактов.

Оказалось, что двое погибших россиян на самом деле являются добровольцами из Донбасса, которые погибли еще в 2015 году, задолго до истории с «вагнеровцами» в Сирии.

Было установлено, что Евгений Баранников, которого Эль-Мюрид выдает за погибшего на Ближнем востоке, на самом деле был убит под Озеряновкой двумя годами ранее. Этот факт также подтверждает пост, ранее опубликованный в Twitter.

Вторым «погибшим «вагнеровцем» является Эдуард Гилязов под позывным «Рязань». Известно, что этот ополченец числится в списках пропавших без вести с начала вооруженного конфликта на востоке Украины. По некоторым данным, его убили в 2015 году. Но такие факты не помешали Эль-Мюриду откровенно соврать: блогер утвреждает, что Гилязов скончался в одном из военных госпиталей сирийской Хамы. Корме того, он заявил, что после ранения боец оказался «нетранспортабельным», поэтому скончался вдали от дома.

Историю с гибелью добровольцев из ЧВК «Вагнер» до сих пор активно обсуждают в Сети. Слухи о «горах трупов» и нескольких сотнях убитых россиян развеял председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев». Он заявил, что большинство информации, опубликованной в Сети по поводу этой ситуации, является выдуманной. На самом деле в результате авиаудара коалиции погибли 14 челвоек.

«На лбу напишите себе: в Сирии погибло 14 добровольцев», — отметил Трошев.

Ситуацию также прокомментировали в российском внешнеполитическом ведомстве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные СМИ продолжают кампанию по распространению заведомо ложных фактов для дискредитации России.


Новости по теме
Фейкомет Эль-Мюрид облажался: «гибель» двух бойцов ЧВК «Вагнер» в Сирии — ложь
Фейкомет Эль-Мюрид облажался: «гибель» двух бойцов ЧВК «Вагнер» в Сирии — ложь

Российский блогер распространил заведомо ложную информацию о двух погибших «вагнеровцах», которые на самом деле оказались ополченцами Донбасса.

Названы имена погибших в Сирии российских наемников из
Названы имена погибших в Сирии российских наемников из "ЧВК Вагнер"

Обнародованы инициалы российских военных из частной милитаристической компании «ЧВК Вагнер», которые погибли во время авиаудара коалиции. Исследованием

СМИ: За время военной компании в Сирии погибли 600 российских наемников
СМИ: За время военной компании в Сирии погибли 600 российских наемников

За все время сирийской военкомпании погибли около 600 российских наемников. Такие данные приводит новостное издание Sky News. Согласно предоставленным

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости